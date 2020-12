Haaner gesteht „Jugendsünde“ : Späte Reue: Bewährungsstrafe nach Tankstellen-Überfall

Haan Neun Jahre nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Wuppertal-Vohwinkel hat sich ein inzwischen 31-jähriger Haaner gestellt. Jetzt verhandelte das Landgericht Wuppertal über den Fall.

Die Videokamera hatte 22 Sekunden aufgezeichnet, am Ende ergriffen die Täter die Flucht. Die 54-Jährige hatte damals noch ihren Chef anrufen können und war dann mit einem epileptischen Anfall zusammengebrochen. Im Zeugenstand erinnerte sich die Frau auch nach einem Jahrzehnt genau an die Abläufe: Der Angeklagte habe nervös gewirkt und sich die Hand vors Gesicht gehalten, um nicht erkannt zu werden.

Sie selbst habe zur Türe geschaut in der Hoffnung darauf, dass sie andere Kunden hätte um Hilfe bitten können. Um nicht in Angst zu erstarren, sei sie schon am nächsten Tag wieder zur Arbeit gekommen - anfangs in Begleitung des Chefs und ihres Sohnes und auch später seien ihre Kinder immer in Rufbereitschaft gewesen. Sie habe Alpträume und Panik in der eigenen Wohnung gehabt, erst nach einem halben Jahr sei es ihr langsam besser gegangen.