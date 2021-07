Umstrittener Kindergarten-Standort in Straelen : 173 Unterschriften für den Stadtgarten

Martin Brimmers (r.) und Paul van Dijck (l.) übergaben Bürgermeister Bernd Kuse die Unterschriften. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der Kampf für den Erhalt der Grünanlage an der Annastraße in Straelen geht weiter. Anwohner der Beethovenstraße und anderer Straßen wollen keine Verkleinerung des Geländes wegen eines Kindergartens an dieser Stelle. Sie sind für einen anderen Standort.