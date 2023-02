Städtepartnerschaft von Straelen Sie halten Freundschaft zu Bayon hoch

Das Programm steht weitestgehend. Am Christi-Himmelfahrt-Wochenende (18. bis 21. Mai) und am Wochenende 16./17. September soll in Straelen beziehungsweise in Bayon das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen der niederrheinischen Blumenstadt und der lothringischen Kommune gefeiert werden.