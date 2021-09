SV Blau-Weiß Herongen : Neues Schmuckkästchen am Buschberg

Viel Spaß hatten bei der offiziellen Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes der 1. Vorsitzende des Vereins, Martin Hansen, und Ortsbürgermeisterin Annemarie Fleuth. Foto: Heinz Spütz

Herongen In nur zwei Monaten wurde der Aschenplatz des SV Blau-Weiß Herongen in einen modernen Kunstrasenplatz umgewandelt. Am Sonntagvormittag wurde er der Öffentlichkeit mit einem großen Fest vorgestellt.