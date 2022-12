Bürgerprotest in Wankum Ein Mahnturm gegen das Gewerbegebiet

Der Widerstand gegen ein neues Gewerbegebiet in Wankum wächst. Kostenpflichtiger Inhalt Im Oktober waren es einige Vertreter der Ortsbauernschaft, die ihre Kritik an dem Vorhaben äußerten. Am Donnerstagabend versammelten sich weit mehr Menschen aus dem Dorf auf der Freifläche zwischen Bröhlstraße und A 40, um ihren Unmut zu artikulieren. Rund 80 Männer, Frauen und Kinder umstanden in Eiseskälte ein hohes Metallgerüst, auf dem mehrere Sätze zu lesen sind. „Ich bin eine 14 Meter hohe Halle“, steht da ganz unten. Und auf halber Höhe „Mach Dich vom Acker. Stop. Kein neues Gewerbegebiet in Wankum“.