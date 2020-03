Kostenpflichtiger Inhalt: „Spielplatzanalyse 2020“ beschlossen : Geldern bei Spielplatzversorgung gut aufgestellt

Spielzeug liegt in einem Sandkasten in einer Kindertagesstätte. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Geldern Der Jugendhilfeausschuss hat in die „Spielplatzanalyse 2020“ beschlossen. Insgesamt sei die Herzogstadt gut aufgestellt. Ein Spielplatz fehlt aber nach wie vor in Veert A. Das kritisiert die SPD. Auch in Kapellen gibt es eine Unterversorgung.