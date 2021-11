Neues Rathaus für die Blumenstadt : Straelens Zwölf-Millionen-Euro-Vorhaben

Mehr Platz wird es im neuen Rathaus für die Verwaltungsmitarbeiter geben. Zum Plangebiet gehört nicht nur der jetzige Standort des Gebäudes, sondern auch der große Parkplatz dahinter. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Das Rathaus der Blumenstadt wird neu gebaut. Das jetzige Gebäude entspricht nicht mehr den Erfordernissen moderner Verwaltungsarbeit. Es gibt einen Architektenwettbewerb.

Wie das neue Straelener Rathaus aussieht, weiß noch niemand. Da wird man nach dem Architektenwettbewerb klarer sehen, den der Stadtrat nach hitziger Diskussion beschlossen hat. Fest steht, es soll größer, moderner und flexibler werden. „Es gibt funktionale Defizite“, sagt Bürgermeister Bernd Kuse über das 1969 erbaute und 1989 um ein Obergeschoss erweiterte Rathaus. Das hatte anfangs noch leere Büros. Mittlerweile platzt es aus allen Nähten. Schon im Mai 2021 hatte der Rat den Grundsatzbeschluss für den Neubau gefasst. Damit tritt das Projekt, das laut Kuse schon seit fünf Jahren ein Thema ist, in eine neue Phase.

Den am Wettbewerb teilnehmenden Architekten bleibt überlassen, ob sie im Plangebiet, zu dem außer dem Rathausstandort auch der Parkplatz dahinter gehört, Teile des Bestandsgebäudes nutzen möchten oder den Altbau ganz abreißen. Sie müssen aber das geforderte Raumprogramm mit der Zahl der Arbeitsplätze erfüllen. Die Büros, so Bürgermeister Kuse, sollen flexibel sein. Digitalisierung ist ein großes Thema, Aktenschränken in Büros sollen mittelfristig ausgedient haben.

Info Der Fahrplan zum neuen Rathaus Förderantrag Wird frühestens im September 2023 gestellt Bewilligung Mit dem Bescheid der Bezirksregierung ist im April oder Mai 2024 zu rechnen. Baubeginn Nach der Ausschreibung könnten die Bauarbeiten Mitte 2024 starten. Die Bauzeit soll etwa anderthalb Jahre betragen.

Und das neue Rathaus öffne sich für die Bürger, wie Jonas Angenendt, Fachdienstleiter im Baudezernat, betont. Das Foyer wird größer. Der Ratssaal kommt ebenso ins Erdgeschoss wie das Tourismusbüro und die Fraktionsräume. Besprechungszimmer im Erdgeschoss können auch durch Externe wie VHS und Vereine genutzt werden. Das Kreisjugendamt wird ebenso integriert wie die Polizei und das städtische Gebäudemanagement, die letzten beiden Anlaufstellen sind derzeit in anderen Gebäuden untergebracht. Multifunktionalität wird großgeschrieben, auch deshalb werde die Geschossflächenzahl geringer als beim Altbau. Und nicht zuletzt wird das neue Rathaus nachhaltig. Kuse: „Wir streben einen CO 2 -neutralen Betrieb an.“ Alles in allem soll das neue Rathaus für 50 Jahre zukunftsfähig sein.

Für die reine Sanierung hatte eine erste Kostenschätzung der Verwaltung 2018 bei rund 6,3 Millionen Euro gelegen. Der Neubau wird jetzt mit zwölf Millionen Euro veranschlagt. In dieser Summe sind laut Bürgermeister Kuse künftige Baukostensteigerungen berücksichtigt. Nimmt man den Baukosten-Index als Orientierung, so ist laut Angenendt Jahr für Jahr mit einer Teuerung von fünf Prozent zu rechnen. Eine 50-prozentige Förderung über das Integrierte Handlungskonzept, die über fünf Jahre verteilt gestaffelt erfolgt, wird bei der Bezirksregierung in Düsseldorf beantragt.