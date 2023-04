Der Farbe Ultramarinblau haftet etwas Faszinierendes an, sei es als Schmuck oder in der Kunst. Im 20. Jahrhundert machten die leuchtenden Ultramarin-Bilder den Künstler Yves Klein berühmt. Echtes Ultramarinblau, früher in Gold aufgewogen, galt über viele Jahrhunderte als Luxusprodukt. Der Lapislazuli oder „Der blaue Stein“ kam von jenseits des Indischen Ozeans, des Kaspischen Meeres und des Schwarzen Meeres. Das steckt auch in der Bezeichnung "Ultra marin" = von jenseits des Meeres. Er gehört zu den ältesten bekannten Edelsteinen, dem magische Kräfte zugeschrieben werden.