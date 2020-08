Kostenpflichtiger Inhalt: Wie das Ordnungsamt Vergehen ahndet : Fehlverhalten am Masurensee kann richtig teuer werden

Am Masurensee sind regelmäßig Streifen des Ordnungsamtes unterwegs. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird zur Kasse gebeten. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Wedau Wer einen Tag an der Sechs-Seen-Platte verbringen möchte oder einfach nur einen Zwischenstopp auf einer Fahrradtour macht, sollte ganz genau hinschauen, was erlaubt ist und was nicht. Sonst kann es schnell teuer werden.