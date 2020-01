Kommentar : An Tür und Telefon misstrauisch sein

Meinung Düsseldorf Um es gleich vorweg zu sagen: Absolute Sicherheit kann es nicht geben. Doch der Blick in die Statistik zeigt: Angesichts von 640.000 Einwohnern liegt die Zahl der Delikte, vor denen die Älteren die meiste Angst haben, eher im niedrigen Bereich.

Die Botschaft lautet: Wer abends zu einer Kulturveranstaltung fährt oder vom Geburtstag einer guten Freundin im Dunkeln nach Hause kommt, kann das angstfrei tun. Einen Heimkehr-Anruf bei Kindern, Nachbarn, Freunden oder dem Gastgeber anzukündigen, schadet natürlich nicht und verbessert zudem das subjektive Sicherheitsgefühl. Umso mehr aufpassen – und diese Warnung kann gar nicht oft genug wiederholt werden – sollten Frauen und Männer jenseits der 60 allerdings bei allem, was sich an der Wohnungstür und am Telefon abspielt. Sehr professionelle Kriminelle, deren Hintermänner häufig in Osteuropa sitzen, haben hier lukrative Einnahmequellen entdeckt. Die Schäden gehen allein in Nordrhein-Westfalen pro Jahr in die Millionen-Höhe. Für Telefon und Haustür gilt, was sich für das Alltagsleben nicht empfiehlt: Je mehr Misstrauen desto besser.