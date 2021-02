Größter Wintereinbruch seit langem : Rodeln in Düsseldorf – mit oder sogar ohne Schnee

Notfalls geht Rodeln auch fast ohne Schnee, hier ist Mex (6) vor dem Stadttor unterwegs. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf So schön Schlitten fahren ließ es sich in Düsseldorf schon lange nicht mehr – auch wenn die Stadt nicht für ihre Berge bekannt ist. Unsere Reporter berichten vom Wintervergnügen in der Stadt, in diesem Jahr mit Abstandsregeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurze, aber steile Abfahrten bieten die so genannten Teletubbie-Hügel zwischen Landtag und Stadttor, die eigentlich zum Bürgerpark zählen. Sie sind in diesen Tagen der Anziehungspunkt schlechthin in Unterbilk, für Kinder, aber auch Jugendliche. Sogar Skater waren schon zu sehen, die ihre Rollen abgeschraubt haben und so Trickfahrten über eine kleine Rampe machten.

Ansonsten besteht natürlich vor allem erhöhtes Verkehrsaufkommen von Schlitten- und Bobfahrern aller Art, halbe Gruppen und Klassen von Grundschulen und Kindergärten treffen sich dort samt Eltern, alles mit Abstand versteht sich. Das schafft der schönste Schnee nicht: Am Sonntag hatte er sich in bremsenden Matsch verwandelt. Mittlerweile hat es nachgeschneit und die Piste ist vereist, was noch temporeichere Abfahrten verspricht.

Der größte Wintereinbruch seit vielen Jahren treibt vor allem Familien nach draußen – auch wenn Düsseldorf nun wirklich nicht für steile Abhänge bekannt ist. Daran ändert auch die Pandemie nichts – schließlich ist das Rodeln nicht verboten. Zwar gilt es, die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen zu beachten. Die Freude am Spaß im Freien ist derzeit angesichts von Homeschooling, Homeoffice und Kita-Notbetreuung um so größer. In Parks und auf Spielplätzen werden Rodelpisten gefunden.

Schnee ist aber nicht Schnee. Wer das Wintervergnügen liebt, dem ist der Weg aus Angermund, Oberkassel oder Benrath nicht zu weit: Er steuert den Grafenberger Wald an und nimmt den Eingang an der Einmündung der Graf-Recke-Straße in die Ernst-Poensgen-Allee. Auf dem steilen Weg kommen einem schon die ersten Rodler auf schönem festgefahrenen Schnee entgegen.

Oben angekommen, steht man am Fuß der Mutter aller Düsseldorfer Rodelbahnen, die auch offiziell auf der Stadtkarte so heißt. Sie ist mehr als 300 Meter lang, hat aber den Schrecken früherer Tage eingebüßt. Nachdem es viele Verletzte gegeben hatte, haben die Stadtväter den Parcours entschärfen lassen. Er ist nicht mehr so steil und breit wie früher. Wer eine gemütliche Schlittenfahrt mit dem Kleinkind auf dem Schoß absolvieren möchte, ist auf der Rodelbahn genau richtig. Wer aber steilere Strecken und Nervenkitzel schätzt, läuft die Serpentine neben der Rodelbahn hoch und zischt dann unter „Achtung“-Rufen ins Tal. Der Schnee ist glatt und gut zu befahren, wer hier rodelt, hat viel Spaß, was sich dem vielen Rufen und Lachen entnehmen lässt. (Eine U-Bahn und drei Buslinien stoppen an der Haltestelle Graf-Recke-Straße, auf der Ernst-Poensgen-Allee kann man gut parken.)

Der andere Teil des Stadtwalds, der Aaper Wald in Richtung Rath, zieht mit seinen zum Teil sehr steilen Hügeln vor allem ältere Kinder und Jugendliche an. Vom Aaper Höhenweg aus führen viele Strecken rasant bergab. Beliebt ist beispielsweise die Rodelstrecke, die am Parkplatz an der Straße Am Bauenhaus startet, die aber auch etwas Können voraussetzt. „Bahn frei“ ist dort pausenlos zu hören, wenn die Schlittenfahrer den Hang hinab sausen. Einen besonderen Spaß bieten die vielen kleinen Hügel, die durch Wasserabflussrinnen gebildet werden. Diese sorgen für kleine Sprünge bei der Abfahrt.

Wer flexibel ist, sollte zu ungewöhnlichen Zeiten anreisen, denn dann ist die Piste noch schön leer. Wer das Auto stehen lassen will, kann gut mit der U72 bis Hubertushain fahren und von dort aus der Straße in den Wald folgen. Wer dann nicht auf den Aaper Höhenweg abbiegt, sondern gut 1,5 Kilometer weiter der Straße folgt, landet bei den großen Wiesen auf beiden Seiten des Gruitersaaper Weges. Diese sind ebenfalls bei Wintersportfans sehr beliebt. Dort sind neben den vielen Rodlern auch Snowboard-Fahrer unterwegs. Sogar Langläufer drehen zurzeit im Aaper Wald ihre Runden.

Im Düsseldorfer Süden gibt es kaum nennenswerte Steigungen, doch auch hier finden die Kinder Möglichkeiten, das Schneewetter zu genießen. Im Benrather Schlosspark wurde in den vergangenen Tagen der kleine Hügel zwischen Schloss und Spiegelweiher genutzt, um vor barocker Kulisse zu rodeln. Und auch einige Erwachsene liehen sich den Schlitten aus. Die improvisierte Rodelstrecke ist zwar nur wenige Meter lang, dafür so breit, dass, obwohl zahlreiche Kinder mit Eltern unterwegs waren, sich der nötige Abstand wahren ließ.

Auf der anderen Seite des Schlosses hatten sich zwei Jungen eine eigene Rodelpiste gesucht: Sie fuhren mit ihren Schlitten die Rampen zum Haupteingang des Gebäudes hinunter, die sonst Rollstuhlfahrern den Zugang zum Schloss ermöglichen.

(ale/arl/bra/ujr)