Pandemie in Düsseldorf : Neue Corona-Infektionen verunsichern Eltern und Erzieher

Klaus Göbels, Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamts, will den Anstieg der Corona-Infektionen genau beobachten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Klaus Göbels, Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamtes, mahnt, die Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten. Er hofft, „dass wir nicht am Beginn einer zweiten Welle stehen“. Bislang handele es sich aber um Einzelfälle – auch an Schulen und Kitas.

Der aktuelle Anstieg der Corona-Infizierten und die Fälle an elf Schulen sowie sechs Kindertagesstätten haben die Debatte um die Lockerungen der Corona-Auflagen verschärft. „Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nicht, dass dies der Anfang einer zweiten Welle ist“, sagt Klaus Göbels. Dass in dieser Woche an einem Tag ein Plus von 29 Infizierten gemeldet wurde, hat den Leiter des Gesundheitsamts aufhorchen lassen. Denkbar sei aber auch, dass es sich „um einen Ausreißer handelt, wie er in einer Statistik immer wieder vorkommen kann. Wir werden das genau beobachten“.

Unterdessen mehren sich die Stimmen besorgter Eltern und Mitarbeiter in Bildungseinrichtungen. „Ich bin sauer, dass die Schulen in Düsseldorf wieder aufgemacht haben und wir darum bangen müssen, ob sich unsere Tochter nach einem Fall in ihrer Klasse nun auch angesteckt hat“, sagt ein Vater aus dem Stadtsüden. Und der Partner einer Erzieherin aus einer betroffenen Kita meint: „Dort sind Erzieherinnen infiziert, obwohl das Hygienekonzept strikt eingehalten wurde. Aber wenn die Kinder sich privat auf Spielplätzen treffen, kann kein Hygienekonzept der Welt die Mitarbeiter schützen.“