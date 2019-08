Kontroverse in Düsseldorf : Verhülltes Kreuz in der Christuskirche war laut jüdischer Gemeinde Missverständnis

Verhülltes Kreuz in der Christuskirche war laut jüdischer Gemeinde Missverständnis

Kontroverse in Düsseldorf

Michael Szentei-Heise, der Verwaltungsvorstand der Jüdischen Gemeinde, in der Synagoge. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Sonntag trat ein Chor der jüdischen Gemeinde in der Düsseldorfer Christuskirche auf – unter einem extra verhüllten Kruzifix. Der jüdischen Gemeinde zufolge geht die Forderung auf ein internes Missverständnis zurück.

Dass am vergangenen Sonntag in der Oberbilker Christuskirche das Kreuz verhüllt wurde, um einem jüdischen Chor den Auftritt zu ermöglichen, geht laut einem Vertreter der jüdischen Gemeinde auf ein Missverständnis zurück. Demnach habe es vereinzelte Stimmen der Kritik gegeben, nachdem der Chor beim Israelsonntag 2018 in der Christuskirche aufgetreten sei.