Stadtplanung in Düsseldorf : Golzheim wird zweigeteilt

Golzheim Die Fußgängerbrücke über den Kennedydamm wird Ende Juli abgerissen. Dann kommen die Menschen aus dem östlichen Golzheim zu Fuß weder zum Rhein noch zu den U-Bahn-Haltestellen auf der Kaiserswerther Straße.

Die Brücke ist 62 Jahre alt und wurde in Spannbetonweise hergestellt. Die theoretische Nutzungsdauer für solche Brücken beträgt rund 70 Jahre. Im Zuge der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen wurden jetzt erhebliche altersbedingte Beschädigungen am gesamten Bauwerk festgestellt. Die darauf folgende Schadensanalyse hat ergeben, dass eine umfangreiche Instandsetzung erforderlich wäre. Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass sich Stahl der Reihe „Sigma Oval“ im Bauwerk befindet. Gemäß einer Handlungsanweisung der Bundesanstalt für Straßenwesen musste eine ingenieurmäßige Gesamtbeurteilung zur Standsicherheit des Bauwerkes durchgeführt werden, weil der eingebaute Spannstahl „zu einem Versagen ohne Ankündigung durch Risse“ führen kann, wie es einer Informationsvorlage zu entnehmen ist, die jetzt der Bezirksvertretung 1 vorgelegt wurde. Man ahnt das Ergebnis voraus: Die Brücke muss abgerissen werden. Und lange gewartet werden darf damit auch nicht: Am Wochenende 26. bis 29. Juli verschwindet die Fußgängerbrücke, dafür ist dann auch eine temporäre Sperrung des Kennedydammes notwendig. Die Kosten für den Abriss der Brücke belaufen sich auf rund 170.000 Euro. Im Zuge des Abbruchs müssen Bäume gefällt und Büsche gerodet werden.

Das empfanden die Politiker in der Bezirksvertretung 1 dann dieses Mal weniger schlimm, was sie vielmehr störte, war, dass für so einen vermeintlich wenig anspruchsvollen Neubau extra ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt werden soll, was einen Neubau weiter verzögert. Und dass für die Zeit des Übergangs kein Provisorium von der Verwaltung geplant ist.