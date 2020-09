Pandemie-Folgen : Düsseldorfer Kirchen planen die Corona-Weihnacht

Im vergangenen Jahr half am Heiligen Abend eine private Security-Firma dabei, den Zugang zur Johanneskirche zu regulieren. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Mehr Gottesdienste, Lieder unter freiem Himmel und eine App für Krippenführungen sollen für ein gelungenes Fest sorgen. Pfarrer und Gemeinden wollen vermehrt Open-Air-Gottesdienste anbieten.

Von Jörg Janssen

Das Weihnachtsfest in der Corona-Pandemie stellt die Kirchen vor enorme Herausforderungen. Wie voll werden die Gotteshäuser? Wie kann der für Heilig Abend typische Ansturm reguliert werden? Und wie hoch ist das Infektionsrisiko, wenn doch kurz gesungen wird?

„Das Fest wird anders sein, es wird besonders sein und es muss kreativ sein“, bringt der evangelische Superintendent Heinrich Fucks die Situation auf den Punkt. Genau drei Monate haben die Gemeinden noch, um tragfähige Konzepte zu entwickeln. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Info Bis zu 300 Personen bei Open-Air-Gottesdiensten Open-Air Für evangelische Gottesdienste unter freiem Himmel gilt aktuell folgende Regelung: „Gottesdienste im Freien sind grundsätzlich bis zu einer Personenzahl von 300 ohne besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erlaubt. Wenn die Abstandsregelung von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist dabei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu empfehlen. Wenn die Teilnehmenden auf festen Plätzen sitzen, kann auf den Abstand von 1,5 Metern zwischen den Sitzplätzen und das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden, wenn die besondere Rückverfolgbarkeit durch einen Sitzplan, der darstellt, wer wo gesessen hat, gewährleistet ist.“ Gesang Für das Singen gilt (Stand jetzt): „Es wird dringend empfohlen, den Gemeindegesang unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln auf Gottesdienste im Freien zu beschränken.“

Die Ausgangslage Viele Fragen müssen die Pfarrer und Laien in den kommenden Wochen klären. Die Corona-Pandemie setzt den üblichen Ritualen und Abläufen Grenzen. Gesang, Krippenspiele mit vielen Zuschauern, Gebetbücher, die für alle ausliegen – alles kommt auf den Prüfstand. Eines aber steht bereits fest: Der Heilige Abend wird auch im Corona-Jahr der Tag mit den meisten Gottesdienstbesuchern sein.

Der Ansturm Da wegen der Abstands- und Hygieneregeln deutlich weniger Menschen in geschlossene Räume dürfen, soll es in vielen Gemeinden mehr, dafür kürzer gestaltete Gottesdienste geben. „Wir wollen, dass diejenigen, die beim ersten Versuch keinen Zutritt erhalten, am gleichen Tag noch eine zweite oder dritte Chance erhalten“, sagt Uwe Vetter, Pfarrer der Johanneskirche. Und für Stadtdechant Frank Heidkamp steht fest, „dass es eine Reihe von Open-Air-Gottesdiensten geben wird.“ Welcher Ort für die Stadtmitte geeignet sein könnte, sei aber noch offen, sagt der Seelsorger, der seit kurzem auch Pfarrer an St. Lambertus ist.

Kurzzeitig aufgetauchte Überlegungen, sich möglicherweise in der Tonhalle oder der Mitsubishi Electric Halle zu versammeln, betrachtet Heidkamp eher mit Skepsis: „Es wäre ein enormer Aufwand, für solche Orte genügend Ordner und Sicherheitskräfte zu organiseren.“ Auf ein Format unter freiem Himmel setzt Angelika Fröhling. Die Gerresheimerin engagiert sich in St. Margaretha. „Die Messen sind immer proppenvoll, ich fände es schade, wenn am Ende zwei Drittel der sonst üblichen Besucher nicht kommen könnten“, sagt die 45-Jährige. Die Mutter von drei Kindern würde sich deshalb über Alternativen, beispielsweise auf dem Gerricusplatz oder dem Schützenplatz, freuen. „Unsere Gemeinde sammelt zur Zeit Ideen zum Heiligen Abend und zum Weihnachtsfest.“

Das Singen Weihnachten ohne ein inbrünstig mitgesungenes „Stille Nacht“ oder „Zu Bethlehem geboren“ ist für viele Menschen kaum vorstellbar. „Das gehört dazu und sollte auch stattfinden“, meint Heidkamp. Allerdings sind dem Gesang in den Kirchen enge Grenzen gesetzt. Für die Katholiken lautet die derzeit gültige Vorgabe: Mit Maske darf innerhalb einer Stunde vier bis fünf Minuten gesungen werden. „Keiner wird mit der Stoppuhr daneben stehen, aber so wie in den anderen Jahren kann es leider nicht sein“, betont der Stadtdechant. Aufs Singen bei den Indoor-Gottesdiensten verzichten werden wohl die meisten Protestanten. „Singen ist unsere einzige Ekstase, deshalb blutet mir auch das Herz; aber wir werden verzichten, weil die Auflagen zu komplex sind“, sagt Fucks. Anders sei die Situation bei den Open-Air-Angeboten. „Hier geht mehr Gesang, deshalb sollten wir auf jeden Fall in diese Richtung denken.“

Die Kreativ-Angebote Jenseits der klassischen Vor-Ort-Gottesdienste denken die Kirchen über weitere Alternativen zum Fest nach. „Es könnte Hausandachten geben, bei denen eine zuvor verteilte Predigt-to-go vorgelesen wird“, sagt Fucks. Und Heidkamp weiß von Plänen zu neuartigen, mit sämtlichen Hygienevorschriften vereinbaren Krippenführungen, „bei denen die Erklärungen per QR-Code auf das Smartphone der Kirchenbesucher übertragen werden können“.