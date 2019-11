Abfall in Düsseldorf : Müllgebühren sinken im nächsten Jahr – kaum

Mitarbeiter der Müllabfuhr bei der Arbeit. Foto: dpa

Düsseldorf Die Restmüllgebühren sollen 2020 im Durchschnitt um 0,7 Prozent sinken. So steht es in der Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, der am 15. November zusammenkommt. Für eine 120-Liter-Restmülltonne im Vollservice sinkt der Preis beispielsweise um 2,88 Euro im Jahr auf 468,72 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das entspricht einem Minus von 0,6 Prozent. Die Gebühren liegen im Vergleich mit ähnlichen Leistungen in anderen Großstädten 2019 im Mittelfeld. Aachen (646,96 Euro), Bochum (576,80 Euro), Köln (558,35 Euro) und Krefeld (554,28 Euro) liegen mit höheren Preisen vor der Landeshauptstadt.

Verschiedene, teils gegenläufige Faktoren beeinflussen in Düsseldorf, wie sich die Gebühren entwickeln. Die Einnahmen sind gesunken, weil Erlöse für Wertstoffe, insbesondere Altpapier, weiter niedrig sind. Außerdem muss die im Teilservice gebührenfreie Biotonne aus den Restmüllgebühren quersubventioniert werden. Außerdem soll das Umweltamt zusätzliches Personal im Außendienst bekommen, ab Sommer 2020 sollen die Recyclinghöfe schrittweise länger geöffnet sein. Dafür ist jedoch die Restabfallmenge im ersten Halbjahr 2019 weiter gesunken, so dass Verbrennungskosten gespart wurden. Auch sind die Preise des Entsorgers gesunken.

So wird das Geld verwendet: Gut 92,1 Prozent gehen an die Awista. Mit 2,2 Prozent sind die Aufwendungen für alte Deponien berücksichtigt. Rund 1,1 Prozent der Kosten entfallen auf die Entsorgung der Sonderabfälle aus Privathaushalten. Einen Anteil von 2,5 Prozent haben die Kosten für die innere Verrechnung mit anderen Ämtern der Stadt. Enthalten sind mit gut 2,1 Millionen Euro die Leistungen des Gartenamtes. Auf das Umweltamt entfallen 2,1 Prozent der Kosten. 93 Prozent der Erträge werden über die Gebühren erwartet. Ein Anteil von fast vier Prozent wird über die Erlöse für Altpapier, Altkleider, Schrott und andere Wertstoffe generiert. Gut drei Prozent werden aus Mitteln aus der Gebührenausgleichsrücklage einfließen.

(gaa)