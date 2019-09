Der 9. September ist eins der beliebtesten Hochzeits-Daten in diesem Jahr. In Düsseldorf gaben sich 15 Paare im Standesamt an der Inselstraße das Ja-Wort. Wir waren bei vier Sektempfängen im Hofgarten dabei. Stephan und Regina Giesen sind seit 22 Jahren ein Paar. Jetzt haben sie es offiziell gemacht. „Wurde mal Zeit“, sagt Stephan Giesen fröhlich. „Ich habe gedacht, wir nehmen ein Datum, dass sich mein Mann auch merken kann“, erklärt Regina. Kennengelernt haben sich die beiden Gerresheimer an Altweiber in den Rheinterrassen.