Norbert Siemer (65) ist eingefleischter Fortuna-Fan und bei Heimspielen Stammgast in der Arena. Jetzt hat er Losglück gehabt, als Geimpfter hat er bessere Ticket-Chancen. Nach einer Beratung hat er sich zum Piks entschlossen. „Es stand eh an, also habe ich die Möglichkeit genutzt. Johnson & Johnson und weg damit.“