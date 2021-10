Bauen in Düsseldorf : Anwohner protestieren gegen Baupläne

Düsseldorf An der Blanckertzstraße soll ein neues Wohnquartier entstehen. Bürger fürchten um den Park und sehen ein Verkehrsproblem. Der Projektentwickler und die Stadt verweisen darauf, dass man erst am Anfang eines mehrjährigen Entwicklungsprozesse stehe.

Im Februar wurden die Pläne für das neue Wohnquartier „Park Ludenberg“ erstmals vorgestellt. Lange Zeit blieb es ruhig, doch als dann nach den Sommerferien die Gewinner des Auslobungsverfahrens bekanntgegeben wurden und sich die Pläne konkretisierten, waren die Anwohner alarmiert. Sie lehnen die Entwürfe ab und haben sich in einer Bürgerinitiative formiert.



Die Planung Die BPD Immobilienentwicklung will das inzwischen leerstehende DRK-Seniorenheim an der Blanckertzstraße abreißen lassen und dort eine Wohnbebauung realisieren. Durch Einbeziehung der Grundstücke von Stadt und SWD (Städtische Wohnungs-Gesellschaft) soll das fünf Hektar große Areal im Kontext entwickelt werden. Dafür wurde ein Wettbewerbsverfahren auf den Weg gebracht. Im August wählte ein Preisgericht aus zwölf eingesandten Entwürfen fünf aus, die in die nächste Runde kamen. Im Dezember kürt das Preisgericht den Sieger.



Die Anwohner Die Anwohner (vor allem von der Straße Am Geisterberg) sorgen sich um die bestehenden Parkflächen und befürchten ein Verkehrschaos, da das neue Quartier nicht direkt an die B7 angeschlossen ist und der Verkehr über die Blanckertzstraße abgewickelt werden soll. Auch kritisieren sie, dass sie unzureichend informiert worden seien – die ausgehängten Entwürfe am Bauzaun hätte kaum jemand wahrgenommen, Wurfsendungen in den Briefkästen seien die Ausnahme gewesen. „Die Entwürfe sehen eine massive Geschosswohnbebauung über die im Bebauungsplan festgesetzten bestehenden Baufelder hinaus vor. Damit einher geht eine weitreichende Versiegelung intakter Naturflächen, einschließlich der Fällung von bis zu 68 erhaltenswerten alten Bäumen“, sagt Stefan Kordel. Die Beseitigung der Parkflächen würde durch die weitreichende Versiegelung negative Klimaveränderungen vor Ort mit sich bringen und die Freiraumqualität erheblich einschränken. „Darunter werden auch die hier lebenden Senioren leiden“, so Kordel.