Handball : Stadt sucht das Gespräch mit dem MTV Rheinwacht Dinslaken

Die marode Douvermannhalle ist bislang die Heimstätte des MTV Rheinwacht Dinslaken. Foto: Funke

Dinslaken Bei der Sitzung des Sportausschusses wird die Planung für die Halle an der Augustastraße vorgestellt. Die Verwaltung favorisiert diesen Standort für die den MTV.

Von Bernd Vennemann

Beeindruckt waren sie gestern, die Politiker bei der Sitzung des Sportausschusses im Dinslakener Ratssaal. Nach der wegen mangelnder Beteiligung nicht genutzten Fragestunde für Bürger und der Vorstellung des Bäderkonzepts durch die Stadtwerke, konnten sie sich ein konkretes Bild von der Dreifach-Sporthalle machen, die an der Augustastraße entstehen soll.

Hier nämlich könnten nicht nur die Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken eine neue Heimat als Ersatz für die in die Jahre gekommene und abzureißende Halle an der Douvermannstraße finden. Auch andere Kleingruppen des Vereins, die bisher ihre Übungsstunden in der Halle an der Elisabethstraße abhalten, würden dort die extra geschaffenen Gymnastikräume nutzen können. Auf den ersten Blick erscheint die Halle nicht so hoch wie andere Dreifachhallen.

Das liegt daran, dass ein Teil auch unter ökologischen Gesichtspunkten unter die Erde verlegt wird. Alternativ könnte man Platz für 400 oder 600 Zuschauer schaffen, die barrierefrei die Ränge erreichen können. Natürlich gibt es für die Besucher entsprechende sanitäre Einrichtungen. Zudem ist ein Standort für den Verkauf von Speisen und Getränken geplant, so dass man – wie andernorts oft geschehen – keine Fluchtwege verstellt.

Aus den unterirdisch gelegenen Umkleiden gelangt man auch per Aufzug in die Halle, die zudem einen zusätzlichen Kraftraum erhält und direkt an den angrenzenden Kunstrasenplatz angebunden wird.

Sportdezernentin Christa Jahnke-Horstmann räumte zwar gestern noch mal ein, dass es beim MTV immer noch erhebliche Vorbehalte hinsichtlich eines Wechsels an die Augustastraße gibt. „Doch wir werden zeitnah das Gespräch mit dem Verein suchen, denn irgendwann muss es mal eine Lösung geben“, sagte sie, nachdem einige Politiker kritisiert hatten, dass sich der Vorstand des MTV bisher nicht konkret geäußert hat, welche Lösung er bevorzugt. Offensichtlich wird vom Verein weiterhin ein Umzug in die Hans-Efing-Halle favorisiert. Die aber ist ebenfalls sehr marode. Erste Schätzungen über die Kosten einer umfassenden Renovierung liegen bei etwa vier Millionen Euro.

„Die Halle muss ja in jedem Fall renoviert werden“, so MTV-Vertreter Klaus Lesemeister am Rande der Sitzung. „Zusätzliche Kosten, die nur den Spielbetrieb des MTV betreffen, würden wir ja auf jeden Fall tragen.“ Die Nutzung einer erst noch zu errichtenden Halle an der Waldorfschule würde die finanziellen Möglichkeiten des Vereins übersteigen und seien schnell verworfen worden, so Lesemeister.