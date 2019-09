Ausflugstipps : Zwischen Kürbis-Cocktail und Riesenrad

Auf dem Krewelshof in Mechernich in der Eifel ist eine Schau mit Figuren aus 100.000 Kürbissen zu sehen, darunter ein Doppeldecker. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Das Wochenende in NRW verspricht sommerliche Temperaturen. In der Region können Sie bei Sonnenschein Achterbahn fahren, Alpakas streicheln, ausgefallene Mode shoppen, Äpfel pflücken und Kürbis-Skulpturen bestaunen.

Der Sommer kehrt zurück nach NRW – zumindest für ein Wochenende. Am Samstag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 25 Grad warm. Der Himmel ist dazu den ganzen Tag über wolkenlos. Nachts wird es ebenfalls mild und klar. Der Sonntag wird laut DWD mit bis zu 26 Grad ebenfalls freundlich. Allerdings erwarten die Meteorologen vereinzelte Schauer und kurze Gewitter. Wir haben für das schöne Herbst-Wochenende Veranstaltungstipps in der Region zusammengestellt.

Kürbisschau auf dem Krewelshof Eifel Im beschaulichen Mechernich findet jedes Jahr die größte Kürbisschau in NRW statt. Rund um den Krewelshofer See entstehen aus mehr als 100.000 Kürbissen beeindruckende Skulpturen und Figuren. In diesem Jahr steht die Ausstellung unter dem Motto „Flügel und Beflügeltes“. Zu sehen sind etwa gigantische Bienen, Schmetterlinge und ein Weißkopfseeadler. Besucher können montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr die Wunderwerke aus Kürbis bestaunen. Vor Ort gibt es diverse Gerichte aus Kürbis, darunter sogar Cocktails. Ein Ticket für einen Erwachsenen mit Kind kostet fünf Euro, eine Familienkarte 13 Euro. Außerdem gibt es Führungen über das Gelände und Kürbisverkostungen.

Herbstmarkt in Krefeld Auf dem historischen Gelände der Krefelder Galopprennbahn findet am Wochenende der „Krefelder Herbstzauber“ statt. An etwa 150 Ständen wird Besuchern eine große Bandbreite an Produkten geboten: von Möbeln und Kunst bis hin zu Essen und Getränken. An allen drei Tagen können Kinder auf dem Gelände flauschige Alpakas anschauen oder streicheln. Am Freitag geht es um 12 Uhr los, am Sonntag um 18 Uhr endet der Markt. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet acht Euro.

Kirmes in Haan In Haan findet am Wochenende die größte Kirmes im Bergischen Land statt. Von Samstag bis Dienstag werden etwa 400.000 Besucher in der Kleinstadt erwartet. Für Adrenalin-Junkies gibt es 15 Fahrgeschäfte, für Kinder 13 Attraktionen. Auto-Scooter, Wilde Maus und Riesenrad dürfen nicht fehlen. Am Dienstag findet zum Abschluss ab 21.30 Uhr ein Feuerwerk statt.

Obstweg in Leichlingen Herbst bedeutet Erntezeit: Der Obstweg in Leichlingen informiert auf einer Länge von sechs Kilometern über den Apfelanbau in der Region. Interessierte lernen auf Infotafeln am Wegesrand viel über die Geschichte von Äpfeln. An zwei Audiostationen können Wanderer Märchen und Gedichte rund um Apfel und Birne anhören.

Mode-Markt in Düsseldorf Wer ausgefallene, exklusive Mode sucht, wird beim „Super Markt“ in Düsseldorf fündig. Rund 50 Nachwuchsdesigner präsentieren im Museum Kunstpalast ihre Kollektionen. Verkauft werden unter anderem Kleidung, Schmuck und Accessoires. Die Anbieter legen alle Wert auf faire Produktionsbedingungen. Besucher können im Gespräch mit den Designern die Entstehungsgeschichte der Stücke erfahren. Der Markt läuft von Freitag (19 bis 24 Uhr) bis Sonntag (11 bis 18 Uhr). Der Eintritt kostet fünf Euro.

Apfelfest in Moers Bereits zum 25. Mal dreht sich in Moers alles um den Apfel: Am Sonntag wird das Apfelfest im Stadtteil Kapellen gefeiert. Äpfel, Apfelsaft, Apfelkuchen: Es dreht sich alles um das rote Obst. Teil des Festes ist auch in diesem Jahr ein Kunsthandwerker- und Trödelmarkt. Ab 13 Uhr sind zudem die Geschäfte geöffnet. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Karussell.

Ernte in Düsseldorf Wer Äpfel und Birnen nur aus dem Supermarkt kennt, kann am Samstag bei der Obsternte mit anpacken. Von 14 bis etwa 17 Uhr sucht die Biologische Station von Haus Bürgel Erntehelfer. Aufgabe der Ehrenamtlichen ist es, die Früchte von den Bäumen zu schütteln und einzusammeln. Das Obst wird zu Apfelsaft und Obstbrand verarbeitet. Der Erlös der Getränke kommt der Baumpflege zugute. Als Dankeschön dürfen die Helfer eine kleine Menge Obst behalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Baumberger Weg/ Drängenburger Straße in Düsseldorf-Urdenbach.

Lichternacht in Solingen Am Samstag dreht sich bei der Lichternacht in und um die Güterhallen im Südpark in Solingen alles ums Licht: Gezeigt werden unter anderem Lichtobjekte und Außenskulpturen, dazu gibt es laut Veranstalter ungewöhnliche Tanz- und Show-Acts. Von Luftakrobat Sasha Kron bis hin zu Marko Leckzut, der im Dunkeln mit Schwarzlichtfarben sprayt, treten viele interessante Künstler auf. Dazu gibt es Livemusik. Los geht es um 17 Uhr, das Ende ist nach Veranstalterangaben offen.

Auf der Haaner Kirmes gibt es für Besucher diverse Attraktionen zu erleben, unter anderem ein Riesenrad. Foto: Köhlen, Stephan (teph)