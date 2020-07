Beratung für Männer in der Krise : Wenn der Mann zum Opfer wird

Düsseldorf Marc Heier steht mitten im Leben – und wird regelmäßig von seiner Frau geschlagen. Lange kann er darüber mit niemandem sprechen. Erst als sich die Situation zuspitzt, sucht er Hilfe bei einer Männerberatungsstelle in Düsseldorf.

Heier ist Mitte 40, ein kräftiger Typ mit wahrscheinlich festem Händedruck. Doch gegen seine Frau kann er sich lange nicht wehren. Ende März eskaliert die Situation. Sie will ihn nicht mehr im gemeinsamen Haus in einer kleinen Stadt in der Nähe von Düsseldorf haben, ruft mehrfach die Polizei, sagt, er habe sie geschlagen. Die Beamten hätten ihr zwar nicht geglaubt, ihm aber dennoch geraten, zur Deeskalation vorübergehend auszuziehen, sagt Heier. „Und das habe ich gemacht, habe nur eben ein paar Sachen zusammengepackt und bin gegangen.“

Ohne daran zu denken, dass es in der Corona-Pandemie keinen Ort gibt, an dem er hätte bleiben können. Hotels und Pensionen sind geschlossen, Freunde wehren aus Angst vor dem Virus ab. Auch, weil er ihnen nicht erzählen kann, was passiert ist. „Und meine alten Eltern wollte ich damit nicht belasten.“ Also bleibt nur das Auto. Und damit die Verzweiflung, die größer wird, als er sieht, dass seine Frau sein Konto leer geräumt hat. „Ich habe jahrelang nicht geweint, aber da konnte ich gar nicht mehr damit aufhören.“ Drei Monate ist das jetzt her. Inzwischen kann er über das Erlebte sprechen, es einordnen. Irgendwann, sagt Heier, habe er realisiert, dass es so nicht weitergeht und dass er Hilfe braucht. Über das Internet findet er die Beratung für Männer des Fachverbands SKM in Düsseldorf und ruft an. Am anderen Ende der Leitung sitzt Manfred Höges.