Während des Sturmtiefs Niklas 2015 kommen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mindestens elf Menschen ums Leben. In NRW muss die Bahn sowohl den Nah- als auch Teile des Fernverkehrs einstellen. Tausende Pendler sitzen an den Bahnhöfen fest. Auch am Düsseldorfer Flughafen sorgt der Orkan für erschwerte Bedingungen - den Piloten wird ihr ganzes Können abverlangt. Etliche Bäume - wie diese zehn Meter hohe Kastanie auf dem Innenhof des Hetjens-Museum in Duessseldorf - werden von Orkan Niklas umgeworfen.