Hochwasser, Ende Dezember 1993

Die Pegel am Mittel- und Niederrhein und seinen Nebenflüssen steigen stark an nach lang anhaltenden ergiebigen Niederschlägen. Schon im September und Oktober fiel überdurchschnittlich viel Regen. Es kommt zu einer Jahrhunderflut. Das Hochwasser geht auch als Weihnachtshochwasser in den Annalen ein. In Bonn wurde am 25. Dezember mit 10,13 Meter der höchste Pegelstand des 20. Jahrhunderts gemessen. In Köln werden die Altstadt, die Südstadt und rheinnahe Stadtteile überflutet. In Düsseldorf (Foto) erreichte das Hochwasser einen Stand von 10,24 Metern. Die Gesamtschäden werden auf 400–500 Millionen Euro geschätzt.