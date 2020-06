10 Jahre danach : Loveparade: Kraft bittet um Vergebung

dpatopbilder - 25.06.2020, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Hannelore Kraft (SPD), ehemalige Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, hält im Plenum des Landtags eine Rede zum Gedenken an die Loveparade-Katastrophe, die sich am 24. Juli zum zehnten Mal jährt. Im Hintergrund sitzt Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Historischer Auftritt der früheren Ministerpräsidentin im Landtag zehn Jahre nach der Katastrophe in Duisburg mit 21 Toten und 650 Verletzten. Land legt Fonds über fünf Millionen Euro für die Hinterbliebenen auf.

Hannelore Krafts Stimme bebt. „Es ist eine offene Wunde im Herzen der Stadt und des Landes – diese Wunde hat sich nicht geschlossen“, sagt die frühere SPD-Ministerpräsidentin. Dann verliest sie Vornamen und Alter der 21 Opfer der Loveparade-Katastrophe, die meisten jünger als 30, manche erst 18 Jahre alt. Sie hat Mühe, die Fassung zu wahren und ist damit nicht allein an diesem Donnerstagvormittag im Düsseldorfer Landtag.

Es ist ein historischer Moment. So gut wie nie in der jüngeren Geschichte des Landtages hat ein Ex-Ministerpräsident als einfacher Abgeordneter im Plenum gesprochen. Seit ihrer Abwahl im Mai 2017 war auch Kraft - von einigen Zwischenrufen abgesehen - meist stumm geblieben. Dass sie zum zehnten Jahrestag des Loveparade-Unglücks in Duisburg eine Ausnahme macht, zeigt, wie sehr die Geschehnisse die 59-Jährige bis heute bewegen.