Die unrühmliche Rolle im Streit um Schutzkleidung : SPD verrennt sich bei van Laack

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty nimmt vor seiner Rede im Plenum des Landtags seinen Mund-Nasen-Schutz ab. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Analyse Düsseldorf Die SPD erhebt im Fall van Laack immer neue Vorwürfe – doch viele entpuppen sich als falsch. Damit schadet sie sich und vorallem der Demokratie mehr als Ministerpräsident Armin Laschet.

Krisen sind die Zeit der Exekutive, heißt es. In Wahrheit sind es Phasen, in denen die gesamte Politik besonders gefordert ist. Denn die Parlamente müssen die Politik der Regierung in diesen Phasen ganz besonders genau kontrollieren, weil vieles von den üblichen Prozessen abweicht. Krisen sind Zeiten, in denen der Politik eine besondere Verantwortung zukommt.

Doch im Fall van Laack wird die SPD in NRW dieser Verantwortung nicht gerecht. Seit Wochen attackiert sie die Landesregierung, insbesondere Ministerpräsident Armin Laschet (CDU ) wegen eines rund 45 Millionen Euro schweren Auftrags für Schutzkittel. Es steht der Vorwurf der Vetternwirtschaft im Raum, weil Laschets Sohn den Kontakt zu dem Mönchengladbacher Hemdenhersteller van Laack hergestellt hatte – für den er selbst als Männer-Model arbeitet. Andere Anbieter, verbreitet die SPD, hätten nicht mal eine Antwort bekommen.

Zuerst präsentierte sie in einer Gesprächsrunde unter anderem den Namen eines Unternehmens, das ebenfalls Schutzkittel herstellen wollte, aber keine Antwort vom Land bekam. Ein Anruf bei der Firma ergab, dass die vermeintlichen Schutzkittel umfunktionierte Plastiktüten waren, denen die nötigen medizinischen Zertifizierungen fehlten.

Am Dienstag warf SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty die Frage auf, ob denn die van-Laack-Kittel nach der DIN-Norm EN14126 zertifiziert seien. „Ich habe eine Stellungnahme der Uniklinik Münster vorliegen, die besagt, dass diese Kittel nur nutzlos herumliegen, weil ihnen das erforderliche Zertifikat fehlt“, so Kutschaty. Eine Sprecherin der Uniklinik bestreitet diese Behauptung, die Kittel seien bislang lediglich nicht benötigt worden. Eine Stellungnahme habe die SPD nicht angefordert.

Auch van-Laack-Chef Christian von Daniels hat Kutschaty offenbar nicht nach der DIN-Norm gefragt, als diese kürzlich persönlich telefonierten. Sonst hätte er sich die Frage im Landtag wohl sparen können. Denn van Laack kann eine gutachterliche Stellungnahme der Prüfstelle Hygcen Austria vorweisen, die diese DIN-Norm für das Material der Kittel bestätigt. Auch die Uniklinik Münster hatte keine Einwände dagegen.

Am Mittwoch verwies der SPD-Fraktionschef wiederum auf das Beispiel Seidensticker. Das Bielefelder Textilunternehmen hätte angeboten, 3,5 Millionen Masken pro Monat zu liefern. Er nannte diese Zahl quasi in einem Atemzug mit dem rund 45 Millionen Euro schweren Auftrag an van Laack, bei dem es – wie erwähnt – jedoch ausschließlich um Schutzkittel ging. „Seidensticker fertigt Hemden. Die können daher auch Kittel fertigen“, sagte Kutschaty zwar. Doch eigentlich müsste er auch das besser wissen. Denn die SPD hatte Kontakt mit dem Unternehmen, das unserer Redaktion mitteilte, dass man damals keine Schutzkittel mit den entsprechenden Zertifikaten hätte liefern können. Auch der Textilhersteller Ahlers, den Kutschaty ebenfalls nannte, hatte damals keine entsprechenden Kittel mit Zertifizierung im Angebot. Man habe, heißt es in der Firmengruppe, der Landesregierung auch im Frühjahr kein Angebot zum Thema Schutzkittel oder Mund-Nasen-Schutz gemacht.

Die Opposition hat die Aufgabe, das Handeln der Regierung zu hinterfragen und darauf zu achten, dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird. Man kann dem Ministerpräsidenten durchaus vorwerfen, ungeschickt gehandelt zu haben, weil er den van-Laack-Chef selbst anrief, anstatt es seinen Mitarbeitern oder dem Gesundheitsminister zu hinterlassen. Doch mit ihrem Vorgehen missbraucht die SPD den Fall van Laack für einen unfairen Angriff auf Laschet, der gerade parallel um CDU-Parteivorsitz und Kanzlerschaft kämpft.