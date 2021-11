Kommentar : Die späte Einsicht der Schulministerin

Die Maskenpflicht am Sitzplatz soll in NRW wiederkommen. Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Jetzt also doch. Auch in Nordrhein-Westfalen soll nach dem Willen von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) die Maskenpflicht im Klassenzimmer wiedereingeführt werden. Es brauchte dazu erst Inzidenzzahlen in nie gekannter Höhe und eine neue Virusmutante. Jetzt kommt es auf die Erwachsenen an.

Von vornherein war die Abschaffung der Maskenpflicht, zumindest in den älteren Jahrgängen, überflüssig und riskant. Die weitaus meisten Schüler hatten sich zuvor ohnehin so sehr an den Mund-Nasen-Schutz gewöhnt, dass es ihnen nicht einmal mehr auffiel, ob sie eine Maske trugen oder nicht. Viele Kurse und Klassen einigten sich daher darauf, die Masken auch am Sitzplatz freiwillig weiter zu nutzen. Kaum auszudenken, in welche Höhe die Infektionszahlen gestiegen wären, wenn Schüler nicht dieses Maß an Vernunft an den Tag gelegt hätten.

Das zeigt: Wieder einmal übte die junge Generation Solidarität, obwohl sie das Virus weit weniger zu fürchten hat als die ältere. Dennoch kann sich die Politik immer noch nicht dazu durchringen, das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung und ihren psychischen und physischen Schutz an erste Stelle zu setzen. Wie sonst ist zu erklären, dass in Fußballstadien und Kneipen weiterhin drangvolle Enge herrscht – ohne Masken?

Es ist hohe Zeit, dass die neue Bundesregierung hier andere Prioritäten setzt. Wer Schulen offenhalten will, muss andere Bereiche einschränken. Sonst droht das, was wir in diesem Winter womöglich zum wiederholten Mal erleben werden: die Schließung der Schulen. Wenn Erwachsene nur einen Funken für die junge Generation übrig haben, dann sollten sie sich impfen und ab sofort ihre Kontakte einschränken. Sie dürfen nicht warten, bis die Politik sie dazu zwingt. So, wie es die Schüler beim freiwilligen Tragen der Maske vorgemacht haben.

