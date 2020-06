„Kahlschlag“ läuft im Bambi : Kino-Genuss im kleinsten Kreis

Das Bambi wird zur Höhle für fünf Gäste. Foto: Anne Orthen (orth)

Ein Abend im Bambi fesselt auch, wenn man ihn nur mit fünf Menschen teilt. „Kahlschlag“ ist ein gelungenes Regiedebüt. Und zufällig wird dem Autor klar, dass er mit dem Regisseur eine gemeinsame Vergangenheit teilt.

Wir sind zu sechst. Zwei Paare, eine junge Frau und ich schauen zu, wie auf der Leinwand ein Mann – blutverschmiert, hinkend – zwischen Bäumen hindurchstolpert. Er wird verfolgt. Bongo-Klänge lassen in der Fantasie aus dem mecklenburgischen Nadelwald einen stickigen Dschungel werden, durch dessen Dickicht tödliche Jäger auf leisen Sohlen rasen. Womit habe ich das verdient? Das denkt sich der junge Mann im Film vielleicht, als er zusammensinkt, mit dem Rücken an einem Baum lehnt, und hinter sich seinen Verfolger herannahen hört. Womit habe ich das verdient? Denkt sich vielleicht auch das Kinopersonal im Bambi, das an diesem verregneten Abend vermutlich gerade so die Stromrechnung eingespielt haben wird.

Doch zurück zum Anfang. Am 4. Juni haben die Filmkunstkinos in Düsseldorf nach Monaten wieder geöffnet. Ab dem 15. Juni gelten gelockerte Einschränkungen, die es erlaubten, Säle mit maximal 100 Plätzen bei fester Platzzuweisung voll zu besetzen. Kalle Somnitz, Leiter der Filmkunstkinos, hat aus eigenem Bedenken heraus die Besucher-Höchstzahl noch weiter begrenzt. Wie es ist, unter diesen neuen Bedingungen einen Film zu schauen, wollte ich wissen, und beim Durchscrollen des Programms spuckte ich fast den Kaffee wieder in die Tasse. Unter dem Filmtitel „Kahlschlag“ steht der Name Max Gleschinski. Mit eben diesem habe ich in der Studienzeit im Lager eines Rostocker Schuhhauses gestanden und Berge von Sandaletten etikettiert. Seither hatte ich nichts mehr von ihm gehört – oder gesehen.

Im Bambi gibt es keine Schlangen, kaum Menschen, von denen man Abstand halten könnte. Ein Platzanweiser ist nicht nötig, stattdessen hinterlasse ich an der Kasse meine Kontaktdaten und kreuze auf einem Plan den Platz an, auf dem ich sitzen möchte. 33 Plätze sind im Saal, in dem „Kahlschlag“ läuft, zugelassen. Die Kreuze lassen sich fast an einer Hand abzählen. Durch die offene Feuerschutztür geht es zum Sessel, vorbei an einem Tisch mit einer großen Flasche Desinfektionsmittel. Am Platz stellt sich eine dieser Fragen, wie sie nur die Corona-Zeit aufbringt: Will ich auf meinen Lieblingsplatz in der Mitte des hinteren Raumdrittels verzichten, weil die wenigen Menschen, die hier sind, genau vor meiner Nase sitzen? Ohne Maske, weil man die nicht mehr tragen muss, wenn man am Platz ist? Ich wälze den Gedanken hin und her und finde mich damit ab; in der gewiss egoistischen und irrationalen Annahme, in der weniger bedenklichen Niesrichtung zu sitzen.

Der Vorspann rollt durch, die Lichter verdunkeln sich, der Film beginnt. Moment, so dunkel ist es gar nicht, und auch nicht gerade leise: Jemand hat vergessen, die Tür zu schließen, das Licht und Geklapper der Theke dringt herein. Aber war es wirklich ein Versehen, oder muss die Tür jetzt vielleicht aus Lüftungsgründen die ganze Zeit aufbleiben? Die junge Frau vor mir hat keine Skrupel, schaut sich kurz um, steht auf, macht die Tür zu und den Kinosaal zu unserer vertrauten und vermissten Höhle.

Überhaupt kehrt überraschend schnell die gute Normalität ein, und wie immer verlassen die Sorgen schnell den Saal, als der Film mich in seiner Gewalt hat. 98 Minuten dauert das spannende Regiedebüt des Rostocker Schusterjungen, der keine Filmhochschule besucht hat. Auf mehreren Zeitebenen erzählt der 26-Jährige die Geschichte eines Beziehungsdreiecks. Düstere Heine-Zitate schlängeln sich immer wieder in die Dialoge, es gibt Sex, nüchterne Kameraflüge über Wälder und einen großartigen, minimalistischen Soundtrack. Am Ende lauert der Tod – und die Frage, wie ein Mensch mit Schmerz und Freiheit umgehen soll.