Tipp 8 für Reisen nach Ruanda: Akagera Nationalpark

Im Osten von Ruanda befindet sich der Akagera Nationalpark, der zu den schönsten Savannen in ganz Afrika gehört. Je weiter es nach Süden geht, desto dichter wird die Vegetation. So wandelt sich die Gegend von goldenen Grassavannen mit Akazien hin zu Busch- und Baumsavannen. An der Grenze zu Tansania tauchen hier und da Seen und Sümpfe auf. Der Akagera Nationalpark bietet Besuchern eindrucksvolle Begegnungen mit den „Big Five“.