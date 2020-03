Tipp 1 für Boliviens beste Reisezeit: Geografische Lage

Das südamerikanische Land Bolivien grenzt im Norden und Osten an Brasilien, im Südosten an Paraguay, im Süden an Argentinien und im Westen an Chile und Peru. Flächenmäßig ist Bolivien dreimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Dennoch ist das Land mit rund elf Millionen Einwohnern das am wenigsten besiedelte Land des amerikanischen Kontinents.