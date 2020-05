Tipp 5 zu Motten: Vom Licht angezogen

Selbst, wenn es keine klare Antwort gibt, warum sich Motten vom Licht angezogen fühlen, so stützt sich die Wissenschaft auf die sogenannte Navigationstheorie. Danach orientieren sich Motten während des linearen Fluges am Mond und an den Sternen, und das in einem Winkel von 40 Grad. Sobald eine Lichtquelle (Straßenlaternen) heller scheint, als die Himmelskörper, peilen die Falter diese an und versuchen den gleichen Winkel einzuhalten. Das Insekt ist gezwungen ständig den Kurs zu korrigieren und nähert sich in einer spiralförmigen Flugbahn der neuen Lichtquelle.