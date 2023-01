Teppichkunst von Thomas Ruff Suche nach neuer Wahrnehmung

Thomas Ruff, einer der wichtigsten Fotokünstler der Welt, erregt neuerdings mit Veloursteppichen Aufsehen. Sie waren bei David Zwirner in New York, bei Sprüth Magers in Berlin und über die Galerien Zwirner und Konrad Fischer auf der neuen Messe im kapitalkräftigen Singapur zu sehen. Auf der ART SG standen stets Trauben von Menschen davor, um sie zu fotografieren. Auf der Art Cologne sah man Besucher um ein Exemplar herumschleichen und den Erstling heimlich streicheln, denn der Tintenstrahldrucker verleiht derlei Exemplaren eine ungeahnte räumliche Qualität. Die Serie nennt sich d.o.pe. Dabei handelt es sich um fraktale Muster, die optisch so reizvoll sind, dass man sich darin verlieren kann. Sie feiern die Mathematik, aber auch die Freude am Sehen in einer fast überirdischen Schönheit.