Premiere im Düsseldorfer FFT Wenn der Applaus entscheidet

Mit Applaus äußert der Zuschauer, ob ihm die Aufführung gefallen hat. Akustische Signale der Zustimmung gab es wohl schon im 6. Jahrhundert vor Christus. Doch was passiert, wenn der Zuschauer mit dem Applaus den Ablauf einer Szene beeinflusst? Diesem Versuch hat sich „The Most Consumable Show on Earth“ verschrieben. Was am Ende dabei herauskommt, enttäuscht. Aber war das nicht die Absicht?