Frankfurt vier Mal erfolgreich Alle deutschen Gewinnerinnen der Frauen Champions League

Saison 2014/2015: 1. FFC Frankfurt

In dieser Saison setzte sich die deutsche Serie fort – fand rückblickend betrachtet aber auch ihr Ende: Die Frauen aus Frankfurt schlugen Paris Saint-Germain im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark von Berlin Paris Saint-Germain mit 2:1 und holten sich zum vierten Mal den Titel. Seitdem gab es allerdings keinen deutschen Sieg mehr in der Frauen Champions League. Die Folgejahre dominierte Olympique Lyon und schlug den VfL Wolfsburg drei Mal in Endspielen.