SC Paderborn - Hertha BSC (Samstag, 15. Februar, 15.30 Uhr)

Über keinen Klub wurde in dieser Woche so viel gesprochen wie über Hertha BSC. Trainer Jürgen Klinsmann warf am Dienstag das Handtuch und überraschte mit seiner Ankündigung den gesamten Klub. Am Samstag wird wohl Interimstrainer Alexander Nouri auf der Bank der Berliner sitzen, die nur sechs Punkte vom Relegationsplatz trennen. Schlusslicht Paderborn könnte seine Chance wittern.