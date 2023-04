Produkt aus Tönisvorst Wie aus einer Schnapsidee Schnaps wird

In entspannter Runde stehen Bernhard Kohnen und Bernhard Zircher mit einigen Gästen – darunter Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) und Apfelkönigin Jacqueline Huhndorf – in der Apfelplantage des Obsthofs Unterweiden. Bei tollem Frühlingswetter ist der Ort perfekt gewählt, um ihr neues Produkt zu präsentieren: einen Apfelbrand und einen Apfellikör. Natürlich gibt es für die geladenen Gäste ein Gläschen zur Probe. Leuchtenberg zieht eine ganz kurze Bilanz: „Lecker!“, sagt er und grinst. Dann fügt er, etwas ernster, hinzu: „Die Initiatoren versuchen ja, eine Brücke zwischen St. Tönis und Vorst zu schlagen. Das ist ein wichtiger und guter Impuls, und auch wenn es ein Brand und kein Geist ist, wie ich gerade gelernt habe, so hoffe ich doch, dass der Geist dieser Aktion in den Köpfen ankommt.“