Kostenpflichtiger Inhalt: Awo in Kamp-Lintfort : Begegnungsstätte soll wichtige Quartiersarbeit in der Altsiedlung leisten

Die Stadt befürwortet und unterstützt das Vorhaben des Awo-Kreisverbandes in der Altsiedlung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Der Awo-Kreisverband will die Quartiersarbeit in Kamp-Lintfort unterstützen. Das Nutzungskonzept der Begegnungsstätte Boegenhofstraße soll daher geändert werden. Was die Stadt dazu sagt.