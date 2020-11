Auch Capio Klinik Hilden war ein Tatort : 37-Jährige muss nach vielen Diebstählen hinter Gitter

Hilden Eine Solingerin hat zahlreiche Diebstähle begangen, unter anderem in der Hildener Capio-Klinik. Ihre Berufung gegen ein Urteil den Amtsgerichtes hatte keinen Erfolg.

Von Sabine Maguire

Diebstähle im Krankenhaus? Das Problem ist bekannt – und das schon seit Jahrzehnten. Bei denjenigen, die dort auf Diebestouren gehen, spricht man auch von „Krankenhauswanderern“. Einige spazieren einfach nur durch die Patientenzimmer auf der Suche nach Geld, Wertgegenständen und Kreditkarten. Andere lassen sich gleich unter falschem Namen einliefern, um sich dort in aller Seelenruhe umschauen zu können und dazu noch in den Genuss des Rundum-Service zu kommen. Bevor ihnen die Versicherungen auf die Schliche kommen, sind die „falschen Patienten“ längst über alle Berge. In der Anklage steht dann nicht nur Diebstahl, sondern auch noch Betrug.

Davon allerdings konnte bei der 37-jährigen Angeklagten aus Solingen keine Rede sein. Sie hatte sich nicht einliefern lassen, sondern war im August 2019 einfach reinspaziert in die Capio Klinik am Park an der Hagelkreuzstraße in Hilden. Dort scheint sie in aller Seelenruhe durch die Flure spaziert zu sein, bevor sie in einem der Zimmer eine Handtasche entdeckte und damit aus der Klinik floh. Der Patientin fehlte später die Geldbörse samt Bargeld, Ausweis und Führerschein.

Bei einem „Krankenhauswanderer“ hätte man nicht nur den Verlust des Geldes zu beklagen gehabt, sondern auch noch den Missbrauch der persönlichen Daten fürchten müssen. Der prominenteste Fall: Bernd U. aus Remscheid, der einem Mindener die Identität gestohlen hatte. Der wiederum beklagt noch immer, dass Gläubiger von ihm 200.000 Euro eintreiben wollen, die Bernd U. auf seinen Namen geordert hatte. Der wiederum hatte sich im Internet bestellte Waren in die Krankenhäuser liefern lassen – unter falschem Namen, unter anderem auch nach Hilden.

„Damit haben wir es hier nicht zu tun“, stellte der Richter in Sachen „Diebstahl in der Capio Klinik“ bereits zu Beginn der Verhandlung fest. Die Angeklagte hatte es offenbar „nur“ auf Bargeld abgesehen, und das keineswegs nur in der Klinik in der Hagelkreuzstraße. Sie soll sogar bis nach Köln gefahren sein, um in den Umkleidekabinen eines Schwimmbades auf Diebestour zu gehen. Ein Badegast beklagte dort später den Verlust seiner Geldbörse mit 500 Euro Bargeld.

Die Tasche einer Solinger Schulleiterin aus deren Büro ließ die 37-Jährige ebenso mitgehen wie das Portemonnaie der Mitarbeiterin eines Kinder-Therapiezentrums. „Es waren immer öffentliche Orte mit Publikumsverkehr“, war vom Verteidiger zu hören. Meist seien es niedrige Bargeldbeträge gewesen, die sich seine Mandantin in die eigene Tasche gesteckt habe.

Warum? So genau weiß das wohl auch die Angeklagte nicht – angeblich habe sie unter dem Einfluss von „Pillen“ gestanden. Dabei waren die angeklagten sieben Diebstähle bei weitem nicht die ersten Taten der einschlägig Vorbestraften. Immer wieder hatte es Verfahren gegeben, die mit Gefängnisstrafen geendet hatten. Das Amtsgericht hatte die Diebin nun unter anderem wegen des Diebstahls in der Capio Klinik für ein Jahr und neun Monate hinter Gitter geschickt – dagegen war die 37-Jährige in Berufung gegangen.