Stadtentwicklung : Ausschuss stellt Radverkehrskonzept in Goch vor

Der Heiligenweg ist nicht zuletzt ein Schulweg. Der Radweg endet kurz hinter der Einmündung Boekelter Weg, dann müssen Radfahrer die Fahrbahn überqueren. Das ist gefährlich, eine Fahrradstraße könnte helfen. Foto: Anja Settnik

Goch In der Sitzung am 12. Mai werden im Gocher Umwelt- und Verkehrsausschuss zwei in Auftrag gegebene Konzepte vorgestellt. Vor allem Radfahrer warten darauf seit langem.