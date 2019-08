Landpartie - Neue Touren für Entdecker : Eine Oase für die Kunst

Stefan Balkenhols „Hommage an August Macke“ steht im Bonner Hofgarten. Foto: Benjamin Westhoff/Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein Denkmal im Hofgarten der Universität und ein Museum bestehend aus dem biografischen Künstlerhaus und dem Erweiterungsbau in der Nordstadt: Fast überall in Bonn finden sich Spuren des berühmten Malers August Macke.

Von Thomas Kliemann

August Macke war noch Schüler, als er 1904 das farbige Blatt „Hofgarten in Bonn“ schuf, eine Bleistiftzeichnung mit Gouache und Kreide. Es ist Mackes früheste Parkszene: Man sieht eine winterliche Ulmenallee im Februar 1904, zwischen den Bäumen flanieren Menschen, vorne ist eine Frau mit Kinderwagen und einem etwas älteren Kind zu sehen, im Hintergrund das Akademische Kunstmuseum. Der Blick hat sich in den vergangenen Hundert Jahren kaum verändert – die Ulmen wurden aber nach dem Krieg durch Linden ersetzt. Mackes Perspektive, die Komposition des Hochformates ist raffiniert. Der junge Mann hat fraglos Talent. Im Oktober 1904 nimmt er sein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie auf (und bricht es bald entnervt ab, weil er sie so langweilig und konservativ findet).

„Zu Mackes Zeiten diente der Platz öfters als Aufmarschplatz für die Husaren oder das Infanterie Regiment 160“, ist in dem 2017 erschienenen, sehr lesenswerten Führer „Mit August Macke durch Bonn“ zu lesen, den Horst-Pierre Bothien, Bassim Hashim und Harald Ott herausgegeben haben. Das Buch rekapituliert auch die wechselvolle Geschichte des Hofgartens, der einst nach Plänen des Barock angelegt war, dann verwilderte, ab 1895 zum Volksgarten umgestaltet wurde und als Freizeitpark und Veranstaltungsplatz aufblühte. Hier gab es Reiterspiele und Zirkusveranstaltungen, die NSDAP beging auf dem Platz ihre Kreisparteitage.

Info Magazin erscheint am 29. August Zu bestellen Im Magazin „Rheinische Landpartie“ gibt es 36 Ausflugsideen. Das 148-seitige Heft (9,80 Euro) erscheint am 29. August und ist im RP Shop versandkostenfrei vorzubestellen unter 0211 5052255 (Mo-Fr 8-16 Uhr) oder unter

rp-online.de/landpartie19

In den Zeiten der jungen Bundesrepublik kamen hier Demonstranten aus ganz Deutschland zusammen. 1968 gab es die erste Massendemo gegen die Notstandsgesetze, 1981 und 1983 protestierten Tausende zwischen dem Uni-Hauptgebäude und dem Akademischen Kunstmuseum für den Frieden.

August Macke, Selbstbildnis von 1910. Foto: epd/August Macke Haus

Nicht weit von dem einst als Pathologie gebauten Akademischen Kunstmuseum für antike Schätze beginnen wir unseren Macke-Parcours. Hier steht seit Mitte 2018 eine von dem Bildhauer Stephan Balkenhol errichtete „Hommage an August Macke“: die Bronzeskulptur eines überlebensgroßen Mannes in schwarzer Hose und weißem Hemd, der nach oben in einen bunten Baldachin blickt. Die Idee, Balkenhol mit einem Macke-Denkmal zu betrauen, stamme von der ehemaligen Direktorin des August-Macke-Hauses, Margarethe Jochimsen, erzählt deren Nachfolgerin Klara Drenker-Nagels. Balkenhol und Walter Smerling von der Stiftung für Kunst und Kultur seien ins Macke-Haus gekommen, hätten Fotos, Zeichnungen und Gemälde studiert, erzählt sie. Ein erster Entwurf zeigte Macke in einem langen Mantel, wie er ihn 1914 auf der Passage von Marseille nach Tunis trug. Er sehe aus wie ein Hausmeister, kritisierte jemand Balkenhols erste Idee.

Die realisierte Hommage im Hofgarten sei ein „typischer Balkenhol-Mann in schwarzer Hose und weißem Hemd“, sagt Drenker-Nagels. „Mit Macke hat das überhaupt nichts zu tun“, urteilt die Expertin. Auch von einem Denkmal hätte er wohl nicht viel gehalten, sagt sie: „Er hat nicht viel Aufhebens um seine Person gemacht und hat auch nie in solchen Dimensionen gedacht.“ Immerhin: Die „Hommage an August Macke“ regt zum Gespräch an. Wann immer ich daran vorbeikomme, stehen Menschen da, häufig ratlos, bisweilen kopfschüttelnd oder auch amüsiert, in der Regel dankbar, wenn man das eine oder andere Detail erklärt.

Wo denn ihr Macke-Lieblingsort sei, frage ich Drenker-Nagels. „Na hier!“, sagt die Kunsthistorikerin und breitet die Arme in August Mackes ehemaligem Garten aus. Er ist wunderschön angelegt, „immer blüht etwas“, sagt sie. Und sie freut sich über die Ruhe. Als Ende 2017 das neue Macke-Museum mit dem biografischen Künstlerhaus und dem modernen Erweiterungsbau eröffnet wurde, konnte man sich kaum vorstellen, wie dieser Ort zur Oase im trubeligen Bonner Norden werden könnte. Eine hohe Glasfront schirmt den kleinen Garten vom lärmigen Hochstadenring und der nicht minder lauten Bornheimer Straße ab. Das funktioniert perfekt, wie man beim leisen Gespräch bei einer Tasse Kaffee auf der Terrasse feststellen kann.

Neu angelegt nach alten Plänen: Klara Drenker-Nagels im Garten des Museums August-Macke-Haus. Foto: Benjamin Westhoff/Foto: Benjamin Westhoff

Um zu sehen, wie es zu Mackes Zeiten – zwischen 1900 und 1914 – kann man im biografischen Künstlerhaus nachschauen: Gemälde, Zeichnungen, Pläne und das digitale Bildarchiv lassen die Zeit aufleben. Die Marienkirche in der Nordstadt sieht noch fast so aus, wie Macke sie aus dem Atelierfenster sah und malte. Die damals gerade gebaute Viktoriabrücke kann man heute noch erahnen. Macke hat sie mit Radlern, Flaneuren und Pferdewagen gezeichnet.

Auf dem Hochstadenring marschierten einst Mackes Kameraden vom Infanterieregiment 160 von der Ermekeilkaserne zu ihren Exerzierplätzen. Macke mochte dieses Viertel, den Bildhauer in der Bornheimer Straße, wo er sich Tipps holte, die wuseligen Markthallen, wo heute Kunstverein und Künstlerforum sind, die Großstadtkirmes und die Zirkusveranstaltungen auf dem Adolfplatz (jetzt Frankenplatz). Irgendwo zwischen dem Realgymnasium an der Doetschstraße, wo August zur Schule ging, und dem Wohnhaus der Fabrikanten-Familie Gerhardt unweit des Macke-Hauses an der Bornheimer Straße sind sich Macke und seine Frau Elisabeth 1903 erstmals auf dem Schulweg begegnet. Sie werden ein Paar, heiraten 1909 und beziehen im Februar 1911 das heutige Macke-Haus, wo im Atelier unterm Dach die meisten Werke des Malers entstanden.

Im Garten des Städtischen Museums gab es im Mai 1904 den ersten Kuss: „Unter einem Gebüsch aus Goldregen stand eine Bank. Dort setzten wir uns; er warf Stock und Hut ins Gras, ich meine Notenmappe... Da fühlte ich plötzlich seinen Arm um meine Schulter und einen schnellen Kuss auf meiner Backe“, schreibt Elisabeth Erdmann-Macke. Bonns erstes Kunstmuseum war in der heute zerstörten Villa Obernier auf dem Areal des Stadtgartens untergebracht. Inzwischen residiert es an der B 9 mitten in der Museumsmeile. Das Kunstmuseum Bonn glänzt mit einer hervorragenden Abteilung über die Kunst Mackes.

Der Parcours endet biografisch am Bonner Hauptbahnhof. Dort verabschiedeten sich am 8. August 1914 die Soldaten von ihren Familien. Von der Ermekeilkaserne waren sie zum Bahnhof gezogen, unter ihnen August Macke und sein Freund Michel Horster. Von Bonn aus ging es Richtung Koblenz, Luxemburg und nach Belgien. Am 22./23. August geriet Mackes Einheit in ein schweres Gefecht, musste sich in die Champagne zurückziehen. Macke fiel am 26. September 1914 – am gleichen Tag wie sein Freund Michel.

Der Maler wurde in einem Sammelgrab auf einem Friedhof bei Souain begraben. Sein Name wurde mit allen weiteren Gefallenen verewigt. Ein Abguss dieser Platte ist im Macke-Haus unterm Dach, dort, wo der Künstler einst sein Atelier hatte, zu sehen. In einem düsteren, engen Raum, der die Trauer jener Tage dokumentiert. 1999 wurde wenige Gehminuten vom Museum entfernt, auf dem Alten Friedhof in Bonn, ein Gedenkstein für August und Elisabeth Macke enthüllt.

Info

Riesen-Pizzen nach dem Kulturgenuss

Museum Das August-Macke-Haus (Bornheimer Straße 96, 53119 Bonn) ist das ehemalige Wohn- und Atelierhaus des Künstlers. Hier empfing er seine Künstlerfreunde, darunter Robert Delaunay, Max Ernst und Franz Marc. Nach dem Umbau zum biografischen Künstlermuseum mit Erweiterungsbau für Wechselausstellung wurde das neue Museum August Macke Haus im Dezember 2017 wiedereröffnet. Das Museum ist dienstags, mittwochs und freitags von 11-17 Uhr, donnerstags von 13-21 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von

11-17 Uhr geöffnet.

Anreise Vom Bonner Hauptbahnhof ist das Macke-Haus mit der Straßenbahnlinie 18 Richtung Köln zu erreichen. Von der Haltestelle Bonn-West sind es bis zum Museum 450 Meter. Mit dem Auto von der A 565 oder der A 555 am Kreuz Bonn-Nord auf den Verteilerkreis am Potsdamer Platz von dort über die Dorotheenstraße, rechts ab in die Ellerstraße links in die Vorgebirgsstraße und rechts auf den Kaiser-Karl-Ring bis zur Bornheimer Straße. Das Museum verfügt über keine Parkmöglichkeiten.

Einkehr Wer von Kulturgenuss hungrig wird, kann sich in der nahe des Macke-Hauses gelegenen Pizzeria Tuscolo, Kaiser-Karl-Ring 63, Telefon 0228 694665, www.tuscolo-frankenbad.de, mit einer der wagenradgroßen Pizzen verwöhnen lassen. Im Kunstmuseum Bonn an der Museumsmeile gibt es das Café im Kunstmuseum, Friedrich-Ebert-Allee 2, Telefon 0228 230059, www.cafekumu.de, vor dem es sich an sonnigen Tagen auch ganz wunderbar draußen zwischen den Museen sitzen lässt. Es gibt Herzhaftes wie Leberkäse oder Gemüse-Curry, aber auch Salate und leckeren Kuchen. Von 10-15 Uhr kann man hier auch frühstücken.

Mit August Macke durch Bonn Horst-Pierre Bothien, Bassim Hashim und Harald Ott haben 2017 ein interessantes Büchlein herausgebracht: „Mit August Macke durch Bonn...eine Stadtführung – damals und heute“ führt den Leser zu elf Stationen im Bonner Stadtbild. Die Autoren haben zu jeder Station des Rundgangs Zeichnungen und Gemälde Mackes gefunden, steuern historische Details und oft auch Fotos aus der Macke-Zeit, bei. Das Buch bietet sich als perfekter Führer an: Im Anhang sind 16 Kultur- und 17 kulinarische Tipps mit Adressen, Website und QR-Code aufgelistet. Das Buch ist in Buchhandlungen und im Shop des Museums für

9,95 € erhältlich.