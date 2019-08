Die erste Septemberwoche zog in unsere Stadt ein, der Alltag hat uns wieder. Nun aber ist Wochenende und hier einige gute Freizeittipps.

Asia-Street-Food-Festival Von A wie Austernsauce bis hin zu Z wie Zitronengras dürfte es Samstag und Sonntag im Boui Boui Bilk an der Suitbertusstraße 149 alles geben, was die Freunde asiatischem Essen mögen. Die Stäbchen schwingen können die Gourmets jeweils von 12 bis 21 Uhr nach einem Eintritt von drei Euro.

Street-Food Wo sonst Autos gekauft und repariert werden, dreht sich Samstag alles um Essen. Beim Street Food Festival am Höherweg verwandeln mehr als 20 Foodtrucks aus Nordrhein-Westfalen den Bereich rund um die Autohäuser in ein Areal mit vielen Köstlichkeiten. Zudem gibt es Oldtimer und Showcars zu sehen. Für Kinder stehen kostenlos Aktionen bereit, außerdem treten Musiker auf einer Bühne auf. Beginn ist um 12 Uhr, Ende gegen 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zakk-Straßenfest Es ist einer der Höhepunkte im Spätsommer: Viele 1000 Besucher kommen am Sonntag zum Kulturzentrum Zakk, um an der Fichtenstraße 40 mit Freunden, Fremden und Noch-Fremden zu feiern, zu essen, zu trinken, um Live-Musik zu hören oder beim Trödel gute gebrachte Sachen zu kaufen oder zu verkaufen. Beginn ist um 11 Uhr.

Parklife Mit einem Sonntag im Zoopark feiert die Aktion Parklife eine erfolgreiche Sommersaison. Alle Düsseldorfer, die gern mit Nachbarn und Freunden den Tag verbringen möchten, sind bei freiem Eintritt eingeladen. Es gibt zum letzen Mal in diesem Jahr Live-Musik, Aktionen für Kinder und kostenpflichtige Getränke, mit denen die kosten gedeckt werden. Los geht es um 12 Euro. Der Zoopark befindet sich Brehm- und Grunerstraße.

Radschlägermarkt Am Sonntag um 11 Uhr öffnen die Pforten diese Traditionsflohmarktes, der seit 1972 schon für regen Handel sorgt. Im Angebot ist alle, was die Gäste für Hobby, Freizeit, Haushalt und Arbeit brauchen. Neuware ist weitestgehend allerdings tabu. Wo: Ulmenstraße 275.

Open air Konzert Wir geben es zu: Schon immer wollten wir ein Live-Konzert der „Vlierländer Musikanten“ erleben. Morgen endlich ist es so weit. Die Bläserkapelle aus den Niederlanden tritt morgen im Hofgarten auf und erfreut die Besucher mit Egerländer und Tjechischer Blasmusik bis zu moderner Musik und sogar Deutsche Schlager. Beginn istum 11 Uhr am Musikpavillon nahe der Jägerhofstraße 6. Eintritt frei!

Musik Das Duo Rheintochter spielt seit 2016 eine Mischung aus Dark Pop und DJ-Electro-Musik. Lilian-Maria und Jim Anders singen auf Deutsch und Englisch, mal gerappt, erzählt oder geflüstert – so dass ihre Live-Konzerte immer etwas absurd erscheinen. Heute am Samstag gegen 22 Uhr tritt „Rheintochter“ im Künstlerverein WP8 an der Kölner Straße 73 auf. Eintritt: fünf Euro.