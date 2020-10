Vorwürfe der Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung : Zypern schafft den „goldenen Pass“ ab

Nikosia Das Mittelmeerland lockt seit Jahren reiche Ausländer mit einem Investitionsprogramm auf die Insel. Ein Enthüllungsbericht zeigt nun die schweren Lücken auf – und Zypern reagiert.

Die zyprische Regierung will reichen Ausländern nicht länger mehr mit einem „goldenen Pass“ Investitionen in ihrem Land schmackhaft machen. Mit dem Programm flossen Milliarden von Euro nach Zypern, es kam aber auch wegen Begünstigung möglicher Geldwäsche in Verruf.