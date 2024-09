Sorge um große Investitionen Die Bahn fährt eventuell digitalen Ausbau runter

Für NRW erklärt die Bahn auf Anfrage, sie halte unverändert daran fest, bei Köln drei Stellwerke komplett zu digitalisieren. Dieses Projekt startet in diesen Wochen und wird zu Umleitungen führen. Zur allgemeinen Strategie heißt es: „Die Bahn hält an der Digitalisierung von Bahnstrecken fest. Mit der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart läuft derzeit das größte Digitalisierungsprojekt der Schiene in Europa. Auch am aktuellen Vergabeverfahren für die serienmäßige Ausrüstung digitaler Stellwerke lässt sich erkennen, dass die DB die Digitalisierung vorantreibt.“ So verwirrend die Diskussion über die Digitalstrategie der Bahn ist, könnte sie einen Sinn ergeben. „Die Bahn braucht viele Milliarden Euro, um die Netze zu modernisieren“, sagt Detlev Neuß, Vorsitzender des Fahrgästeverbandes Pro Bahn. „Um diese Mittel zu sichern, ist es eventuell klug, Gerüchte über einen eventuellen Ausstieg aus der Digitalisierung in Umlauf zu bringen, damit der Bund nötige Mittel nicht verweigert.“