E-commerce : Online-Geschäft ein großes Problem für kleine Händler

Düsseldorf Zwei von drei Handelsunternehmen nutzen das Internet nicht als Vertriebsweg. Die Gründe sind vielfältig.

Das Online-Geschäft steht zwar mittlerweile für mehr als 40 Prozent des Umsatzwachstums im deutschen Einzelhandel, aber diese Entwicklung geht an großen Teilen der Branche vorbei. In einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschland unter 850 Mitgliedsunternehmen haben 65 Prozent der Befragten eingeräumt, dass sie das Internet überhaupt nicht als Vertriebsweg nutzen.

Dabei sollte jedem klar sein, dass es für viele Unternehmen ohne das Netz als Vertriebsschiene kaum eine Zukunft. „Wer heutzutage nicht im Internet vertreten ist, der existiert für viele Kunden gar nicht mehr“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Genth. Deshalb sollten jene, die sich aus Kostengründen keinen eigenen Web-Auftritt gönnen wollen, zumindest Plattformen im Netz nutzen, um ihre Waren auch außerhalb des eigenen Ladenlokals absetzen zu können. Stattdessen haben aber viele Probleme, die Anforderungen der Digitalisierung überhaupt zu meistern. Das liege unter anderem an den Regelungen zum Datenschutz. Diese Regelungen seien vielfach zu kompliziert, so Genth. Seine Forderung: „Das muss die EU-Kommission praxisnah gestalten.“

Wie sehr das Online-Geschäft den Handel der Zukunft bestimmen wird, zeigen unter anderem die aktuellen Wachstumszahlen. Der stationäre Handel wächst in diesem Jahr den Prognosen des HDE zufolge um 1,3 Prozent auf rund 480 Milliarden Euro, das Online-Geschäft um mehr als acht Prozent auf 53,7 Milliarden Euro. Das heißt: Die Verkäufe im Internet machen bereits mehr als zehn Prozent der Gesamterlöse aus. Und während in den Ladenlokalen von der Umsatzsteigerung real nichts übrig bleibt, reicht es online immerhin noch für ein reales Plus von sieben Prozent.