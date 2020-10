Arbeitsmarkt : Zwei Drittel aller Neueinstellungen sind atypisch

Zwei Männer auf dem Weg zur Agentur für Arbeit in Wiesbaden. Foto: dpa/Arne Dedert

Berlin Nutzen Arbeitgeber die wachsende Verunsicherung in der Corona-Krise, um mehr Beschäftigten befristete Jobs zu bieten. Die Linken befürchten das - und verweisen auf Zahlen, nach denen ein Trend schon vor Corona erkennbar war.

Zwei von drei Neueinstellungen waren im vergangenen Jahr so genannte atypische Beschäftigungen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach entfielen von den insgesamt fast 10,3 Millionen Neueinstellungen in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 6,6 Millionen oder 65 Prozent nicht auf auf ein unbefristetes Normalarbeitsverhältnis in Vollzeit. Nach den Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA), auf die sich die Regierung beruft, waren 2019 rund vier Millionen oder 40 Prozent der Neueinstellungen befristete Jobs. 3,9 Millionen Neueinstellungen entfielen auf Teilzeitstellen, das waren 35 Prozent. Zudem begannen rund eine Million Leiharbeiter ein neues Beschäftigungsverhältnis. Das waren rund neun Prozent aller Neueinstellungen.