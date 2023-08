„Pause“ bei der Migration Spahn führt die falsche Debatte bei der Zuwanderung

An dem Vorstoß befremdet einiges: Eine Kontingent-Lösung, wonach 300.000 Flüchtlinge pro Jahr in die EU kommen dürfen, ist mit dem individuellen Recht auf Asyl nicht vereinbar. Wer eine „Pause“ fordert, was sich so schön harmlos anhört, fordert ein Ende des individuellen Asylrechts, das in Deutschland auch aus historischen Gründen geschaffen wurde. Will Spahn das? Dann sollte er es sagen. Klar ist, dass die AfD dies will. Spahn betreibt mit seinem Vorstoß das Geschäft der Rechtsradikalen. Diese Anbiederung ganz im Sinne des früheren Merkel-Kritikers wird politisch nicht aufgehen, im Zweifel wählen radikalisierte Bürger das rechte Original.