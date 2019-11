Finanzierung im Alter : Zusätzlichen Kapitalbedarf erkennen

Sorgenfrei im Alter sein: Damit das gelingt, sollte man sich rechtzeitig um eine individuell zugeschnittene Ruhestandsfinanzierung kümmern. Wichtig ist eine Analyse der Vermögenswerte. Foto: dpa/Stephan Scheuer

Der demografische Wandel führt auch zu neuen Herausforderungen in der Altersvorsorge. Denn die Finanzierung des Ruhestandes sollte so gestaltet werden, dass Menschen damit wirklich in Ruhe alt werden können.

Die Gesellschaft wird immer älter – und die Menschen leben länger. Nach den Ergebnissen der aktuellen Sterbetafel 2015/2017 beträgt die Lebenserwartung für neugeborene Jungen 78 Jahre und vier Monate, für neugeborene Mädchen 83 Jahre und zwei Monate, heißt es beim Statistischen Bundesamt. Zum Vergleich: Ein 1960 geborener Mann hat eine Lebenserwartung von etwa 68 Jahren.

„Das wirkt sich freilich auch auf die Ruhestandsfinanzierung aus. Ein Rechenbeispiel: Schätzt der 65-Jährige seine Lebenszeit auf 85 Jahre, wird aber dennoch 90 Jahre alt, besteht das Risiko, dass ab dem 85. Lebensjahr sein finanzieller Wohlstand im Ruhestand in Bedrängnis gerät“, betont Thomas Küpper, Investmentspezialist beim Expertennetzwerk compexx Finanz AG und Leiter der Regionaldirektion in Oberhausen. Der Hintergrund: Ist die Ruhestandsfinanzierung auf das Lebensalter von 85 Jahren hin ausgerichtet, kommen aber fünf Jahre hinzu, ergibt sich ein erheblicher zusätzlicher Kapitalbedarf. „Nehmen wir an, ein Senior benötigt jeden Monat 2000 Euro zusätzlich zu seinen Einkünften aus der gesetzlichen oder privaten Rentenversicherung. Über 20 Jahre führt das zu einem Kapitalbedarf von 480.000 Euro, über 25 Jahre aber schon zu 600.000 Euro. Das ist ein erheblicher Unterschied.“

Dieses Szenario wird als Langlebigkeitsrisiko bezeichnet. Natürlich wünscht sich wohl jeder ein langes, gesundes Leben. Aber es müsse eben auch finanziell abgesichert werden, betont Thomas Küpper. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung mehr und mehr zurückgehen. Die rechnerische Maximalrente liegt aktuell bei etwas mehr als 2700 Euro im Monat. Diesen Wert erreicht aber kaum jemand, denn dafür müsste er mindestens 45 Jahre den Höchstbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Davon sind die allermeisten Rentner in Deutschland weit entfernt. Die Standardrente eines „Eckrentners“, der 45 Jahre Beiträge für ein Durchschnittsentgelt eingezahlt hat, beträgt aktuell im Westen 1396,35 Euro. „Und in der Zukunft soll das Rentenniveau auf unter 40 Prozent des letzten verfügbaren Nettoeinkommens sinken. Man geht aber durchschnittlich von einem Finanzbedarf im Ruhestand von 80 Prozent aus.“

Eine Absicherung des Langlebigkeitsrisikos sei daher dringend geboten. Im Fokus für Thomas Küpper steht die tiefgehende Analyse aller vorhandenen Vermögenswerte sowie der Ansprüche im Alter. „Nur diese Analyse zeigt transparent und ehrlich, wie es um die finanzielle Situation bestellt ist und was tatsächlich getan werden muss, um das benötigte Ruhestandsvermögen zu erzielen. Das bringt dann langfristig Ruhe und Gelassenheit.“ Aus dieser eingehenden Analyse ergeben sich die wichtigen Kennziffern wie der tatsächliche monatliche Kapitalbedarf, die Höhe des gesamten liquiden und immobilen Vermögens, die Möglichkeit einer Vermögens-Restrukturierung, Einsparmöglichkeiten bei Versicherungen, Finanzierungen und vieles mehr. Daraus lässt sich dann das Gesamtbild einer Ruhestandsfinanzierung entwerfen, die wirklich alle Risiken ausgleichen kann.

Erst aus der Auswertung kann sich der konkrete Plan für den Vermögensaufbau und die Geldanlage im Alter ergeben. Aber wie soll das funktionieren? Thomas Küpper rät dazu, neben dem privaten Vermögensaufbau über Wertpapiere und Immobilien auch staatlich geförderte Instrumente zu nutzen, die eine Zahlung zum Ableben garantieren. Damit könne man einen Teil des Finanzbedarfs langfristig absichern. „Wichtig ist, frühzeitig mit der Altersvorsorge zu beginnen, damit am Ende nicht die Zeit davonläuft. Der Zinseszinseffekt ist einer der wesentlichen Faktoren in der Ruhestandsfinanzierung, und der langfristige Anlagehorizont kann dazu beitragen, bei abschätzbarem Risiko bessere Ergebnisse zu erzielen.“