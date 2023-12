Trotz besserer Ernte Warum die Zuckerpreise hoch bleiben

Dabei kann von einem Zuckermangel in Deutschland keine Rede sein. Rund vier Millionen Tonnen werden dem Verband zufolge pro Jahr in den 18 Zuckerfabriken des Landes hergestellt. Damit sei Deutschland neben Frankreich der größte Produzent in der EU, sagt Tissen. „Wir produzieren tatsächlich mehr Zucker als wir brauchen und exportieren in andere europäische Länder.“