Immobiliengutachten : Zu wenig Wohnungen, zu wenig Pflegeheime

Düsseldorf Das jüngste Gutachten eines Expertengremiums für den Immobilienmarkt belegt, dass die Wohnungsbau-Ziele des Bundes derzeit in weiter Ferne liegen. Der Markt für Logistikimmobilien boomt.

Von Georg Winters

Das Phänomen ist bekannt: Jahr für Jahr gibt die amtierende Bundesregierung ein Ziel für den Neubau von Wohnungen bekannt, aber am Ende hinkt die Realität mehr oder weniger deutlich den Planungen hinterher. Anno 2022 heißt das: Etwa 400.000 Wohnungen sollten nach den Vorstellungen von Rot-Grün-Gelb jährlich gebaut werden, doch davon ist das Land weit entfernt. Etwa 315.000 Wohnungen waren es dem jüngsten Gutachten der Sachverständigen für die Immobilienwirtschaft zufolge, und die Lücke zum Soll dürfte in den kommenden Jahren kaum zu schließen sein.

„Weder für 2022 noch in den Folgejahren kann mit einem neuen Anstieg der Fertigstellungszahlen gerechnet werden, da die Zahl der genehmigten Wohnungen in den letzten ein bis zwei Jahren nicht gestiegen ist“, heißt es in dem Gutachten, das jährlich von Experten für den Zentralen Immobilienausschuss (ZIA) als Interessenvertretung der Branche erstellt wird.

Info Lars Feld ist einer der Sachverständigen Vereinigung Seit der Gründung des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA) im Jahr 2006 ist die Mitgliederzahl stetig gewachsen. So vertritt der ZIA nach eigenen Angaben aktuell rund 37.000 Unternehmen und 20 Verbände aus der Immobilienwirtschaft. Gutachten Seit 2002 erstellen Sachverständige die Gutachten für den ZIA. Zu den Experten gehört der frühere Wirtschaftsweise Lars Feld, der persönlicher Berater von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird.

Ein Grund für die bleibende Lücke ist aus Sicht des ZIA der plötzliche Stopp der Förderung für effiziente Gebäude, vielen besser bekannt als KfW-55-Förderung. Das sei „ein Nackenschlag für die energetische Sanierung und das Ziel, am Ende eines jeden Jahres 400.000 neue Wohnungen fertiggestellt zu haben“, so ZIA-Präsident Andreas Mattner. Gleichzeitig sind Kaufpreise und Mieten teils deutlich gestiegen. Von Entspannung am Wohnungsmarkt kann also nicht die Rede sein.

Was die anderen Immobilienbereiche angeht, fallen die deutlichen Preissteigerungen auf dem Markt für Logistik-Immobilien auf. Die Nachfrage sei ungebrochen und werde „durch den Megatrend E-Commerce weiter befeuert“, heißt es in dem Gutachten. Auch hier ist die Pandemie ein entscheidender Faktor: Lagerhaltung sowie Zusammenstellung und Verteilung von Waren bis an die Haustür des Kunden sind in der Corona-Krise wichtiger denn je geworden. Knapp sechs Millionen Quadratmeter neue Fläche sind im vergangenen Jahr fertiggestellt worden; in diesem Jahr soll die Zahl laut den Prognosen noch einmal um zehn Prozent steigen. Und das ist noch nicht das Ende der Entwicklung: Der jährliche Neubauflächenbedarf werde auf sieben bis acht Millionen Quadratmeter geschätzt, urteilen die Experten.

Wo die Menschen sich mehr als früher die Ware nach Hause liefern lassen, leidet vor allem der Einzelhandel in den Innenstädten. Das ist keine neue Erkenntnis, wird durch die Zahlen vom Immobilienmarkt nur erhärtet: Mit rund 9,5 Milliarden Euro floss ein Drittel weniger Investments als im Vorjahr in die Handelsimmobilien. Und wenn, dann bevorzugen die Geldgeber vor allem den Lebensmittelhandel, der von der Krise verschont geblieben ist. Entsprechend vorsichtig fällt da die Prognose der Gutachter aus: „Die Perspektiven sind für Teile des Handels abseits der Nahversorgung weiterhin unsicher.“ Der Trend, der sich abzeichnet: kleinere Handelsflächen, ein neuer Mix aus Handeln, Wohnen und Arbeiten in den Zen­tren, mehr Eventcharakter im stationären Handel, neue Verkehrskonzepte für die Städte, verbessertes Energiemanagement – alles Faktoren, die man aus den Diskussionen um die Rettung der Innenstädte schon kennt.