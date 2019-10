Probleme bei der Bahn : Zu wenig Lokführer – schon 3900 Pendlerzüge ausgefallen

(rtr) Kurz vor der Entscheidung zu milliardenschweren Hilfen ist die Lage der Deutschen Bahn offenbar ernster als bislang bekannt. Der Zustand der Güterbahn etwa sei angesichts des Konjunkturabschwungs „dramatisch“, heißt es im Entwurf eines Briefes der Bahn an Verkehrsminister Andreas Scheuer.

In dem Papier heißt es, auch der Vorstand teile die Auffassung, dass die Erwartungen an die Bahn vor dem Hintergrund der Zusagen im Klimaschutzprogramm wüchsen. Man sei auch in vielen Punkten bei Qualität und Pünktlichkeit planmäßig vorangekommen. Allerdings wird eingeräumt, dass es wegen Lokführer-Mangels Tausende Zugausfälle allein bei den Pendlerzügen von DB Regio gebe: „Für das laufende Jahr 2019 beträgt die Anzahl der Zugausfälle aufgrund mangelnder Triebfahrzeugführer bis September rund 3900“, heißt es in dem Entwurf. Im vergangenen Jahr seien insgesamt etwa 5000 Pendlerzüge und S-Bahnen von DB Regio aus diesem Grund gar nicht erst abgefahren. Man habe daher dieses Jahr schon rund 1500 Lokführer eingestellt und gehe davon aus, den fehlenden Bedarf noch im laufenden Jahr schließen zu können, heißt es.